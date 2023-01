Gianni Bruno : "Je ne sais toujours pas pourquoi ça n'a pas marché avec Hein Vanhaezebrouck"

L'attaquant a été prêté l'été dernier à Saint-Trond par La Gantoise. Après un début de saison compliqué, le Liégeois enchaîne les bonnes performances.

Pour Gianni Bruno, il est important de gagner la confiance de son entraîneur, ce qui n'a visiblement pas fonctionné avec Hein Vanhaezebrouck à la Ghelamco Arena. L'année dernière était une année perdue. Aucune occasion de jouer, à part un remplacement en Playoffs 2 contre Charleroi. Mais pas parce que Vanhaezebrouck était l'entraîneur sur le banc.

"C'était le T2 Peter Balette, parce que l'entraîneur a été suspendu", explique Gianni Bruno dans des propos relayés par Gazet van Antwerpen. "Je ne sais toujours pas pourquoi ça n'a pas marché avec Vanhaezebrouck. Je n'ai pas besoin de savoir. Je pense qu'il pensait que je n'avais pas les qualités pour jouer à Gand. Ah bon, c'est comme ça parfois. Ce n'est pas facile à avaler, car c'est le coach Vanhaezebrouck qui a fait le forcing pour me faire passer de Zulte Waregem à Gand."

Par deux fois, Bruno est allé demander des explications à Vanhaezebrouck. "Mais cela n'a rien changé. Je n'ai pas non plus obtenu la réponse que j'espérais. Que j'étais blessé, qu'il y avait beaucoup de concurrents et qu'il devait faire des choix. Je peux comprendre ça."