L'alcool interdit dans les stades aux Pays-Bas ?

La Coupe du Monde au Qatar aurait-elle fait des émules ?

Le parti politique néerlandais DENK veut interdire la bière dans les clubs sportifs chez nos voisins du nord. Le président du parti, Sheher Khan, a été inspiré par la Coupe du monde organisée pacifiquement au Qatar. Le parti a donc demandé d'interdire la bière dans les buvettes de football, entre autres.

Brian Speelman, en tant que président de l'AFC (un club amateur d'Amsterdam, ndlr) n'est de toute façon pas favorable à l'idée. "Les gens viennent aussi ici pour la convivialité et cela inclut la bière occasionnelle", a déclaré le directeur du club de football à De Telegraaf. "Si vous enlevez cela, vous enlevez une partie de l'expérience sociale du club. Un club de football, c'est bien plus que du sport. C'est un événement social".

Speelman ne voit pas non plus d'abus d'alcool dans son club. Selon lui, la proposition du DENK est sans aucun doute irréaliste. "Je pense honnêtement que c'est un peu une proposition idiote de la part de Denk. Si tout le monde rentrait ivre à la maison à la fin de la journée, je pourrais l'imaginer. Je pense que c'est plus de l'achat de votes qu'autre chose.

M. Khan s'attendait déjà à ce que sa proposition se heurte à une forte résistance de la part des clubs sportifs, mais il compare la consommation d'alcool à la limitation du tabagisme dans les clubs. Le parti politique de gauche DENK cible principalement une certaine section de la société et a un électorat majoritairement musulman. "Je n'interdis l'alcool à personne, mais comme le tabac, je veux le limiter là où on peut nuire aux autres".