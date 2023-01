Officiel : Eupen se débarrasse d'un indésirable

Le défenseur de la KAS Eupen Jan Král sera prêté jusqu'à la fin de la saison au club de première division tchèque FK Jablonec. Le joueur et les deux clubs ont conclu un accord en ce sens.

Le FK Jablonec occupe actuellement la 14e place de la Fortuna Liga et lutte pour le maintien dans la plus haute ligue du pays. Jan Král est originaire de Tchéquie et a rejoint la KAS Eupen en été 2022. Il est encore sous contrat à Eupen jusqu’au 30 juin 2025. En championnat et en coupe, le joueur défensif de 23 ans a été aligné à 8 reprises.