Un mercato calme pour l'Union ? Les transferts estivaux ont déjà porté leurs fruits

Sans que son mercato estival ne fasse beaucoup de bruit, l'Union Saint-Gilloise peut se targuer d'avoir bien transféré.

"C'est assez calme à l'Union (...) Je n'ai pas besoin d'autres joueurs. Mon groupe est actuellement parfait s'il reste comme il est", avait déclaré Karel Geraerts la semaine dernière, interrogé sur de probables arrivées lors de cette fenêtre hivernale.

Cet été, l'Union Saint-Gilloise ne s'est en effet pas trompée. Ne laissant partir que quelques cadres (Undav, Nielsen, Mitoma de retour à Brighton,...) et effectuant un switch sur son banc en nommant Geraerts suite au départ de Mazzù, le club de Philippe Bormans a gardé une solide ossature, à laquelle se sont rajoutés de bons transferts entrants.

Commencons par les plus évidents et nombreux : sur le front de l'attaque. Arrivé de Bodo/Glimt, Victor Boniface n'a pas vraiment mis de temps à s'intégrer dans l'équipe et à jouer un rôle prépondérant. Montant en puissance au fil des matchs, le solide Nigérian est devenu indispensable au système de Geraerts, tant en championnat qu'en Europa League où il s'est montré décisif dans la moitié des matchs de poules. Auteur de 6 assists, il peut aussi mettre ses qualités au service du groupe et sera un indéniable atout pour la grosse seconde partie de saison qui attend l'Union.

Arrivé en prêt de Brighton, le petit ailier ivoirien Simon Adingra n'a, lui non plus, pas tardé à afficher ses qualités. Auteur d'un but sensationnel pour son premier match sur la pelouse de Saint-Trond, il a mis un peu de temps à devenir constant. Auteur de 4 buts et 4 assists en championnat entre début septembre et la mi-octobre, il est progressivement devenu l'un des piliers de cette équipe. Une arme redoutable, à laquelle Geraerts peut allier Loic Lapoussin, de retour dans le coup après ses déboires en fin d'année.

Même s'ils ont un peu moins joué, décrire Gustaf Nilsson et Denis Eckert Ayensa comme des flops serait malhonnête. Le premier a souvent dépanné lorsque l'Union était en panne d'inspiration derrière, inscrivant un triplé supersonique lors de la victoire à Braga, égalisant en fin de match contre Westerlo et ce mercredi contre le Cercle. Malgré un temps de jeu de 578 minutes, le grand Suédois en est déjà à 7 buts marqués cette saison avec l'Union, soit un but toutes les...82 minutes !

Dans le cas de l'Allemand, sa basse place dans la hiérarchie des attaquants ne lui a pas permis de beaucoup marquer (2 buts en 442 minutes) mais il est tout de même parvenu à se montrer important collectivement, distillant deux assists et travaillant énormément dans ses déplacements et les solutions qu'il propose. Débarrassé de ses blessures, il sera un joueur sur lequel Geraerts devra et pourra compter, preuve de la profondeur de banc de cette Union.

Dans les milieux, cela est certes plus discret, le retour en grande forme de Lynen n'ayant pas motivé d'acquisitions majeures. On remarquera la bonne montée en puissance d'El Azzouzi, qui a bénéficé de sa première titularisation face à Ostende, puis qui a suppléé avec brio Teuma lors de sa suspension face à Anderlecht. Le jeune Néerlandais permet de regarder avec sérénité vers l'avenir.

Peu utilisé par Geraerts, José Rodriguez n'a pas pour autant été dépassé lors qu'il a été fait appel à lui. Son expérience a fait du bien à l'équipe, en Europa League notamment. Il faut néanmoins constater qu'il n'a plus joué depuis le mois de novembre, mais vu la consistance et le niveau actuel des titulaires au milieu de terrain, il est sans doute très dur de s'y faire une place...

Déjà bien fournie la saison dernière, la défense Union a vu arriver Ross Sykes cet été. L'air de rien, le central anglais a déjà disputé 19 matchs cette saison, dont 11 en tant que titulaire. Aux yeux de Geraerts, il est donc un bon backup, que ce soit pour démarrer en cas d'absence d'un cadre ou en sortie de banc. Un constat renforcé par son récent match contre l'Antwerp (2-0), où il a remplacé Burgess au coup d'envoi.

En conclusion, que ce soit pour injecter des forces vives dans son 11 de départ ou pour apporter de la profondeur à son banc, l'Union a transféré très intelligemment cet été. Avec des joueurs comme Terho - arrivé comme prévu en janvier - ou Dony, la patience devra logiquement être de mise.

L'hiver sera calme au Parc Duden, où uniquement Dante Vanzeir est concerné par un départ. Les Bruxellois pensent peut-être déjà à son successeur, et au vu de leurs dernières trouvailles durant les mercatos, il y a peu de chances qu'il soit choisi par hasard.