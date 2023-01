Le nouvel attaquant croate du KVO plaisante : "J'admire Lukaku, mais merci pour les occasions manquées"

Ivan Durdov est l'homme chargé de ramener le KV Ostende sur le droit chemin. Malgré la situation difficile des Côtiers, qui occupent l'avant-dernière place du classement, l'attaquant de 22 ans s'est montré détendu en conférence de presse. Le Croate a notamment été interrogé sur le récent Belgique - Croatie en Coupe du Monde, qui a valu l'élimination à nos Diables Rouges.

"Je connais la Belgique depuis leur élimination en poules, dont la Croatie était responsable" s'amuse Durdov. "Bien sûr, je connais aussi beaucoup de joueurs. J'admire Romelu Lukaku, par exemple. Il est grand et fort et je peux apprendre beaucoup de son style de jeu. Par contre, je suis très reconnaissant pour les occasions qu'il a manquées contre la Croatie. Nous avons pu glaner une deuxième médaille consécutive dans une Coupe du Monde. C'est quelque chose d'exceptionnel pour un petit pays comme le nôtre."

Après une saison en Slovénie, au NK Domzale, Ivan Durdov explique son choix de rejoindre la Belgique. "C'est un des 10 meilleurs championnats d'Europe. Si vous réussissez ici, vous pouvez franchir le pas vers l'un des cinq grands championnats européens et viser encore plus grand. C'est la prochaine étape dans ma tête."

✅ Nieuwe spits: Ivan Durdov (22). Hij ondertekende een contract t/m 2026 + optie.



🔉 @GGanaye : "Ivan is een grote, fysiek sterke spits die weegt op een defensie en bovendien ook de diepte kan opzoeken. Hij is zeer aanwezig in de box en is een doelpuntenmaker." pic.twitter.com/9VqBEEkpph