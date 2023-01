🎥 Burnley et Vincent Kompany en tête de la Championship : "Continuer à se battre pour chaque ballon"

Vincent Kompany et ses troupes l'ont emporté 2-1 vendredi soir face à West Bromwich Albion. Une victoire cruciale face à un concurrent à la montée en Premier League, qui consolide un peu plus la position de Burnley dans la course à la promotion.

Le Belge n'a pas tari d'éloges à l'égard de son équipe, et a réaffirmé la nécessité de faire de Turf Moor une forteresse où les Clarets comptent désormais 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

"Je suis vraiment heureux pour les gars, c'était une très bonne performance. West Brom a été très bon, et nous savions que ce serait difficile", a déclaré le Belge après la partie sur le site du club.

L'ancien coach d'Anderlecht a également rendu hommage à Twine, auteur d'un coup franc parfait à l'entrée de la surface, et n'a pas manqué de saluer le soutien du public local. Car malgré la froide soirée hivernale, Turf Moor a tout de même accueilli près de 20 000 personnes : "Peu importe l'équipe qui vient jouer ici, il faut qu'elle sente la pression du public et nous devons continuer à traduire cela sur le terrain, en se battant pour chaque ballon."

