500e rencontre professionnelle pour Christophe Lepoint : "Je ne compte pas m'arrêter là"

Le milieu de terrain de 38 ans disputait sa 500e rencontre professionnelle. Il a été mis à l'honneur en début de rencontre.

Comme à de nombreuses reprises cette saison, une bonne équipe de Seraing a craqué dans le dernier quart d'heure de la rencontre. "C'est toujours la même histoire qui se répète. On n'arrive pas à marquer ce but et on encaisse derrière. On sait que ce manque d'efficacité devant le but nous fait défaut pour le moment, et ce dans les deux rectangles. Comme je l'ai dit après le match d'Eupen : si on ne peut pas gagner le match, il faut apprendre à ne pas le perdre. A Eupen, on perd un point et ici aussi. Dans l'ensemble, je pense que Seraing a fait un bon match et je pense qu'un partage aurait été logique" peste Christophe Lepoint après la rencontre.

En début de partie, le milieu de terrain de 38 ans a été mis à l'honneur pour sa 500e rencontre professionnelle. "Qui l'aurait cru avec toutes ces blessures pendant ma carrière ? Je me sens très bien physiquement et mentalement. Je suis très bien entouré par ma famille qui me soutient tous les jours. Ça va très bien pour l'instant et je ne compte pas m'arrêter. J'ai encore faim et je compte encore bien faire une saison de plus la semaine prochaine."

C'est désormais un déplacement très difficile, à Genk, qui attend les Métallos. "Déplacement très compliqué, l'un des plus difficiles de la saison. On doit tout faire pour essayer de prendre des points, comme à chaque match. On savait que nos concurrents ont perdu des points hier, donc on avait à cœur de revenir près d'eux. On ne prend finalement pas de point, mais ce n'est que partie remise. On va se remettre au travail dès mardi, il n'y a que ça à faire. C'est notre métier, nous sommes là pour ne rien lâcher et c'est ce qu'on va faire."