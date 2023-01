Un joueur important d'Ostende sur le départ ?

Le KV Ostende est dans le dur et occupe la 17ème place du classement après 22 journées de championnat.

Le KV Ostende est dans la zone rouge et fait partie actuellement des descendants avec son avant-dernière place au classement. Alors que les Côtiers s'étaient renforcés en tout début de mercato hivernal, ils pourraient perdre un élément clé durant les prochains jours.

Thierry Ambrose suscite l'intérêt du club anglais de Hull City (Championship), selon Het Nieuwsblad. Le KVO et Ambrose ne seraient pas opposés à un transfert. L'attaquant français âgé de 25 ans a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues avec Ostende et marqué 5 buts et distillé 4 assists. Évalué à 1,8 million d'euros sur Transfermarkt, il pourrait rapporter une jolie somme au KVO.