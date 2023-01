12 fans de La Gantoise interdits de stade après les débordements contre le Club de Bruges

Des débordements avaient éclaté à La Gantoise - Club de Bruges, disputé le 6 novembre dernier.

Le Nieuwsblad relate que 12 supporters de La Gantoise ont été interdits de stade suite aux débordements lors de cette rencontre, remportée 2-0 par les Buffalos.

La section derrière le but - la section 225 - de la Ghelamco Arena pourrait être en outre fermée pour un match en cas de nouveaux événements similaires. Cette décision de huis-clos avec sursis a été prise par la Commission de discipline, est effective depuis le 25 janvier et est valable pendant une durée d'un an.

Lors de cette rencontre, des fans gantoise avaient déroulé une banderole "Mort aux traîtres", ciblant Roman Yaremchuk, considéré selon eux comme un "Judas" depuis son retour en Belgique cet été et sa signature au Club de Bruges.

Une amende de 15000 euros a également été prononcée suite à l'utilisation de matériel pyrotechnique et ladite banderole.