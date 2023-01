Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 27/01: Kamada - Fischer - Lecomte - Ndayishimiye - Herrera - Foulon - Schreuder - Lammens

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Kamada - Fischer - Lecomte - Ndayishimiye - Herrera - Foulon - Schreuder - Lammens

La direction carolo travaille d'arrache-pied pour dégoter un buteur capable d'être performant directement malgré le retour au premier plan de Youssouph Badji. (Lire la suite)

Cristian Tello (31 ans), ancien joueur du FC Barcelone et du Betis, a rejoint Al-Fateh jusqu'en 2024, a confirmé le club de première division d'Arabie Saoudite.

Champion d'Europe des moins de 21 ans en 2013 et international espagnol (1 sélection), l'ailier arrive en Arabie saoudite en provenance de Los Angeles FC, avec lequel il a remporté la MLS.

Bristol City a annoncé l’arrivée du gardien israélo-russe Nikita Haikin. Il évoluait notamment du coté de la Norvège et de Bodo/Glimt. Il était passé par les équipes de jeunes de Chelsea au début de sa carrière.

L’OGC Nice a officialisé l’arrivée du défenseur central burundais Youssuf Ndayishimiye en provenance de l’Istanbul Basaksehir. Il portera le numéro 55 en Côte d’Azur et s’y engage jusqu’en juin 2027.

Benjamin Lecomte (31 ans) fait son retour à Montpellier trois ans et demi après son départ du club. Libéré par l'Espanyol Barcelone, où il était prêté par Monaco, le portier s'est engagé jeudi soir avec le MHSC dans le cadre d'un transfert estimé à un peu moins de 3 millions d'euros bonus compris. La durée de son contrat n'a pas été communiquée.

Cela faisait un moment que c'était dans les tuyaux, mais maintenant c'est presque définitif. (Lire la suite)

Alors que son contrat avec l'Eintracht Francfort expirera en juin prochain, le milieu offensif n'est toujours pas fixé sur son avenir. (Lire la suite)

Après 9 matchs sans la moindre victoire, l'Ivoirien prend la porte. Il s'était engagé fin novembre à Wigan avec un contrat de trois saisons pour sa première expérience à la tête d'une équipe professionnelle. (Lire la suite)

En fin de contrat en juin prochain, Yassine Benzia (28 ans) a officiellement quitté Dijon. En manque de temps de jeu, l’international algérien s’est envolé pour l’Azerbaïdjan direction Qarabag, leader du championnat.

Eternel espoir de l’OM puis du LOSC, le jeune Isaac Lihadji (20 ans) tarde à confirmer tout son potentiel lui qui n’a disputé aucun match de championnat cette saison. Devant cette situation, il a décidé de quitter la France et de rejoindre Sunderland en Championship.

👋 We are delighted to confirm the signing of France Under-21 international Isaac Lihadji! #BienvenuLihadji 🇫🇷

Le gardien de but international irlandais (50 sélections) Darren Randolph (35 ans) quitte West Ham où il n'a disputé aucune rencontre cette saison mais reste en Premier League, puisqu’il s’engage avec l’AFC Bournemouth jusqu’en juin 2024.

Welcome to #afcb, Darren ✍️



We're delighted to confirm the signing of @RandzOfficial from West Ham United.