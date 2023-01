Tests médicaux réussis pour Dante Vanzeir au New York Red Bulls

Le Belge sera très prochainement un joueur des New York Red Bulls.

Il ne manque plus grand-chose pour voir Dante Vanzeir être officialisé en tant que joueur des New York Red Bulls. Karel Geraerts avait d'ores et déjà confirmé le départ de son attaquant, en précisant qu'il allait prochainement passer sa visite médicale.

Selon la Dernière Heure, Vanzeir aurait passé ses tests médicaux avec succès. Il ne manquerait plus que la délivrance d'un permis admlnistratif afin qu'il puisse travailler sur le territoire américain. A New York, Vanzeir devrait signer un contrat longue durée.