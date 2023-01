Dante Vanzeir a fait ses adieux : "Je ne réalise pas encore ce que je laisse derrière"

Dante Vanzeir a passé ses tests médicaux et va quitter l'Union Saint-Gilloise pour New York.

Ce n'est plus qu'une question d'officialisation : Dante Vanzeir va rejoindre les USA et les New York Red Bulls. Dans Het Laatste Nieuws, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise s'est exprimé sur ce départ surprenant, après avoir passé ses tests médicaux le week-end dernier. "J'ai vécu beaucoup de très beaux moments avec ce groupe fantastique. Je crois que je ne réalise pas encore ce que je laisse derrière moi", reconnaît Vanzeir. En ce début de semaine, alors que l'USG affronte l'Antwerp en demi-finale de la Croky Cup ce mercredi, le buteur est venu saluer ses équipiers une dernière fois.

"Ca fait plaisir de voir ces visages une dernière fois. Les gars vont énormément me manquer", déclare-t-il. "Je ne réalise pas encore, ça viendra plus tard. C'est un groupe fantastique avec lequel j'ai vécu de beaux moments et c'est aussi grâce à eux que je passe ce palier". Dante Vanzeir quitte l'Union en très bons termes, et Karel Geraerts lui souhaite donc le meilleur : "Il y a énormément de respect entre nous. Ca a fait plaisir de le revoir. Peut-être qu'il reviendra dans les prochains jours avant de partir".