Officiel : Mandela Keita rejoint l'Antwerp

Le Great Old renforce son milieu de terrain.

L'Antwerp accueille Mandela Keita en prêt en provenance d'OHL. Le Great Old possède une option d'achat. Avec les blessures de Yusuf et Gerkens et la suspension de Stengs, le Great Old avait besoin de sang neuf au milieu de terrain.

Le médian âgé de 20 ans a été l'une des révélations d'OHL la saison dernière et est devenu international belge U23, mais une blessure au pied lui a fait manquer une partie de la préparation estivale et la première moitié de saison.