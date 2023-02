Un mercato satisfaisant à Anderlecht ? Brian Riemer n'est pas loin de le penser

Le mercato d'Anderlecht a laissé les supporters sur leur faim. Brian Riemer reconnaît qu'un back gauche de plus n'aurait pas été du luxe, mais comme d'habitude, il veut rester positif.

Malgré les acrobaties du RSC Anderlecht pour le poste d'attaquant, Brian Riemer est parvenu à rester très positif concernant la venue Islam Slimani, son nouveau buteur (lire ici). Mais comme Jesper Fredberg, un dossier l'a déçu : celui de Harry Toffolo, resté à Nottingham. "Personne n'a été plus surpris que moi. C'est un coup dur. Nous avons amené un bon ailier, un bon buteur, sur le plan offensif, notre équipe a été renforcée", estime le Danois. "Mais nous voulions un autre back gauche, car nous estimions que l'équipe aurait pu en avoir besoin. C'était presque un done deal".

Toffolo ? "Un manque de professionnalisme" de Nottingham Forest

Malheureusement, Toffolo a été retenu par son club. "En raison de ce que je dois appeler un vrai manque de professionnalisme de Nottingham, Harry a été rappelé. Je ne ferai pas plus de commentaires sur la situation, vous savez bien ce qui se passe (nda : Anderlecht a saisi la FIFA), ce n'est pas mon rôle d'en parler", continue Brian Riemer. "Mais je suis très déçu pour notre équipe de scouting et Jesper qui avaient trouvé une super option. Apparemment, en foot, avoir un accord, ce n'est pas suffisant".

Pour le reste, Riemer reste impressionné par le travail de Fredberg. "Il fallait dégraisser le noyau. Pour diverses raisons, plusieurs joueurs étaient là mais ne voulaient plus ou ne devaient plus l'être. S'en séparer était un job difficile, et Jesper l'a très bien fait", affirme-t-il. "Nous voulions des joueurs impliqués dans ce nouvel Anderlecht. Je suis également heureux que ce noyau tel qu'il est puisse donner leur chance à des garçons de Neerpede. Faire venir trop de joueurs peut stopper leur évolution".

Au final, le mercato peu dépensier d'Anderlecht, comme l'a expliqué Jesper Fredberg sur Mauve TV, doit permettre d'être plus offensif l'été prochain. "Si tu as la possibilité de dépenser des centaines de millions comme Chelsea, c'est autre chose", sourit Riemer. "Mais nous avons des obstacles à surmonter, et nous avons donc dû être sensés et raisonnables. Islam Slimani était une bonne opportunité dans ce contexte. Nous ne l'aurions pas pris si nous ne croyions pas en lui", conclut le coach du RSCA.