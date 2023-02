Brian Riemer a confiance en Islam Slimani : "Il est totalement prêt à jouer"

Islam Slimani, le renfort offensif surprise du Sporting d'Anderlecht, va déjà faire ses débuts ce vendredi sur la pelouse du KV Ostende.

Anderlecht s'est renforcé en dernière minute avec un nom bien connu au sein du football européen : Islam Slimani (34 ans), vétéran algérien dont les plus belles années sont derrière lui mais qui a pour lui de l'expérience à revendre. Brian Riemer ne fait pas la fine bouche. "Oui, je suis heureux de son arrivée. Nous connaissons très bien Slimani, qui a affronté Jan Vertonghen de nombreuses fois en Angleterre et au Portugal", déclare l'entraîneur d'Anderlecht en conférence de presse ce jeudi. "Il amène des qualités que nous n'avions pas".

Slimani arrive pour être le concurrent (ou le complément ?) de Benito Raman devant. "Lui et Benito ont des caractères et styles très différents devant. Ce qu'il amène ? De la puissance, c'est un grand gabarit qui peut servir de targetman aux avant-postes. Il sait aussi garder la balle pour faire remonter le bloc, et sera un grand danger sur les centres de nos ailiers", détaille Riemer. "Et surtout, il a l'habitude de concourir au top niveau".

Raman absent mais Slimani pas titulaire

Même s'il vient de rejoindre ses équipiers, Islam Slimani sera du déplacement à la côte. "Il est disponible et totalement fit, il a récemment joué avec Brest. Bien sûr, il ne s'est entraîné qu'une fois avec nous. Je ne vais pas mentir, il ne débutera pas mais sera sur le banc et aura un impact en montant au jeu, j'en suis sûr". En l'absence de Benito Raman, on se demande donc qui débutera en pointe. "Vous voulez le line-up complet ? (rires). Je ne répondrai bien sûr pas à cette question. Nous avons analysé Ostende et je prendrai la décision la plus adaptée".