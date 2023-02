Eupen présente ses nouvelles recrues : "Nous avons le potentiel pour assurer le maintien"

La formation germanophone a présenté ses deux nouvelles recrues de la dernière période de transfert.

Loïc Bessilé (23 ans) a été prêté par Charleroi à Eupen pour la seconde partie de saison. Bessilé n'a plus disputé une seule minute depuis le 18 octobre dernier et a même débuté 2023 dans la peau d'un joueur de Nationale 1 avec les U23 du Sporting, disputant 3 matchs en ce mois de janvier. L'international togolais (4 caps) va tenter de se relancer au Kehrweg où il retrouvera un certain Edward Still

Davo (28 ans) a rejoint Eupen en provenance de Wisla Plock. L'attaquant polyvalent espagnol a inscrit 9 buts en 18 rencontres de D1 polonaise. Avant cela, il a écumé les divisions inférieures espagnoles, mais sa valeur marchande est montée en flèche cette saison au vu de sa saison fort réussie.

Edward Still

Edward Still est convaincu que les deux joueurs seront de bons renforts pour Eupen. "Davo a l’instinct d’un buteur et sait où il doit se trouver dans la surface de réparation pour réussir. Dans notre propre rectangle, nous avons avec Loïc Bessilé un joueur qui a l’instinct typique d’un défenseur, avec la force et l’agressivité qui lui sont propres", a expliqué le T1 des Pandas en conférence de presse.

"J’ai observé le match de mon nouveau club contre Genk ici au stade et j’ai été séduit par la qualité du jeu, l’intensité et la volonté de s’engager à 100%. Lors de mes premières séances d’entraînement, j’ai déjà réussi à marquer mes premiers buts, ce qui est bon pour la confiance. Maintenant, il s’agit de marquer aussi en match et que je puisse ainsi aider l’équipe", a déclaré Davo.

Loïc Bessilé retrouve son ancien entraîneur au Kehrweg. "Je suis heureux de travailler à nouveau avec Edward Still à Eupen. Il me connaît et je le connais, ainsi que sa vision du football. Je suis convaincu qu’il est pour moi l’entraîneur idéal avec lequel je peux évoluer. Je connaissais l’équipe d'Eupen avant de signer ici et je suis convaincu que nous avons le potentiel pour assurer le maintien. Lors des premières séances d’entraînement, j’ai remarqué le plaisir et la détermination de tous les joueurs, même de ceux qui n’ont pas joué contre Genk. C'est de bon augure", a souligné le défenseur central.