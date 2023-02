Le Standard rêve toujours du top 4 : "Il faut continuer d'y croire"

Ce dimanche soir (18h15), le Standard de Liège reçoit Courtrai à Sclessin lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Après avoir donné de bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie liégeoise, Ronny Deila a évoqué ce qu'il attendait pour les prochaines rencontres. "Nous devons créer plus d'occasions et être plus chirurgical devant la cage adverse. Nous allons dans la bonne direction comme le démontrent notre possession et notre jeu vers l'avant. En défense, nous sommes solides ces dernières semaines. Et c'est toute l'équipe qui défend bien. Nous jouons vraiment en équipe et ça se voit. Les défenseurs et le gardien se sentent moins seuls sur le terrain. Notre discipline, notre positionnement et notre prise de décision sont meilleurs qu'avant", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Sixième au classement, le Standard doit conforter sa place dans le top 8. Une victoire contre Courtrai pour sécuriser les Playoffs 2 ? "Non, impossible. Trois points ne seraient pas suffisants, il reste trop de matchs à disputer. Match par match désormais, mais nous devons devenir obsédés par la victoire. Nous verrons ensuite si nous finissons dans le top 4 ou non. Nous en rêvons toujours évidemment mais nous devons performer. Il faut continuer d'y croire", a souligné le technicien norvégien.

Les Rouches ne sont qu'à trois longueurs du Club de Bruges et de la quatrième place. "Ils ont beaucoup d'expérience et de qualités, mais nous arrivons de loin et avons tout à gagner. Il faut continuer de gagner et de mettre la pression sur leurs épaules."