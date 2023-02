La déclaration fracassante de Ritchie De Laet sur son avenir

Ritchie De Laet a été un roc à l'Antwerp jusqu'à maintenant. Reste à savoir combien de temps il va encore jouer au Bosuil.

A la fin de l'année dernière, Ritchie De Laet a passé un mois sur le banc à l'Antwerp. C'était la première fois en trois ans et il a manifestement été durement touché.

Après une semaine et un discours d'encouragement ferme de la part de sa femme, De Laet s'est rétabli et aujourd'hui, il regarde à nouveau uniquement vers l'avenir de sa carrière. Mais De Laet sait aussi plus ou moins déjà où se situera la limite.

"À l'expiration de mon contrat, à l'été 2024, j'aurai 35 ans. Je suis en paix avec cela, parce que le corps - avec une douleur ici et une douleur là - n'est pas ce qu'il a été ces derniers temps. Je veux terminer ma carrière ici, mais je ne pense pas encore à l'année prochaine", explique ce défenseur Het Nieuwsblad.