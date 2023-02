La Gantoise assure, la lutte pour les playoffs 1 s'intensifie

Si Genk, l'Union et l'Antwerp sont bien partis, la lutte pour le quatrième ticket pour les playoffs 1 pourrait être indécise jusqu'au bout de la phase classique.

Après la victoire du Standard à l'Union et le partage du Club dans le derby brugeois, la Gantoise ne pouvait pas se louper contre OHL. Poussés par leur public, les Buffalos ont fait le job, mais ils ont dû se montrer patients.

Malgré plusieurs occasions, les Gantois n'ont en effet pas réussi à ouvrir le score en première période. Mais le but d'ouverture est tombé dès le retour des vestiaires, via l'inévitable Hugo Cuypers qui, avec 15 buts, rejoint Vincent Janssen en tête du classement des buteurs.

Kums termine le travail, Gand repasse devant Bruges

Le plus dur était fait pour les Gantois qui se sont définitivement rassurés à un quart d'heure du terme grâce à Sven Kums, parfaitement servi par Cuypers pour le 2-0. Les Gantois ont ensuite géré jusqu'au coup de sifflet final pour valider leur succès (2-0).

Une victoire capitale pour les Buffalos qui, en plus d'engranger de la confiance avant de défier Qarabag en Conference League jeudi soir, repassent devant le Standard et se rapprochent du Bruges. À huit journées de la fin de la phase classique, le Club conserve sa quatrième place, mais n'a plus qu'un point d'avance sur Gand et deux sur le Standard.