Avec l'Europe puis Bruges un programme chargé attend les Buffalos : "Tout le monde sera très motivé et prêt"

Les Buffalos l'ont emporté face à OHL et restent en course pour accrocher le top-4.

A ce stade de la saison, tous les points sont particulièrement précieux. Victorieuse 2-0 face à OHL, La Gantoise met la pression sur Bruges (3e) au classement, grâce aux réalisations de Cuypers et Kums :

"Cela nous a fait du bien de marquer ce deuxième but. Pour la confiance aussi. Nous avons bien commencé la première mi-temps, mais après, ils ont eu le meilleur sur le jeu et se sont offerts la plupart des occasions. La deuxième mi-temps a été meilleure et nous avons concédé moins d'occasions. C'est là que nous avons su frapper", expliquait Kums après le match sur le site du club.

La Gantoise a encore un programme chargé, avec une qualification à aller chercher face à Qarabag, puis un choc contre Bruges : "C'est facile de tourner la page, et de se reconcentrer, on le fait pour ce genre de matches. Tout le monde sera très motivé et prêt", termine le milieu de terrain.