Arnaud Bodart prêt pour le Clasico : "Ce match arrive au bon moment"

Clasico au programme ce week-end lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League. Le Sporting d'Anderlecht reçoit le Standard de Liège ce dimanche soir (18h30).

Le Standard de Liège a fait le plein de confiance le week-end dernier après sa victoire à l'Union Saint-Gilloise (2-4) avant le Clasico de dimanche. Anderlecht a changé de visage par rapport au match aller. "Aucune euphorie de notre côté, ce match arrive au bon moment je pense. Je m'attends à un autre match en effet, puis c'est un déplacement et cela reste un Clasico. Leur victoire jeudi aux tirs au but sur la scène européenne va leur donner un boost supplémentaire et de la confiance. Nous devrons être focus sur nous-mêmes et afficher une bonne mentalité. Et quand c'est le cas, nous pouvons battre n'importe qui", a confié Arnaud Bodart en conférence de presse.

Après avoir mis fin à plusieurs séries, le matricule 16 compte bien s'attaquer à celle du Lotto Park. Les Rouches n'ont plus gagné chez les Mauves depuis 2018. "Nous nous attendons à disputer une magnifique rencontre dimanche et nous souhaitons qu'elle aille jusqu'au bout cette fois-ci. La victoire à l'aller cette saison n’était pas totalement satisfaisante puisqu’elle a finalement été entérinée sur tapis vert", a souligné le dernier rempart liégeois. "Nous voulons plus de régularité. Nous ne pouvons pas nous permettre de réitérer une mauvaise prestation comme celle effectuée contre Courtrai après notre victoire à l'Union. Le top 4 ? Nous ne sommes pas loin, mais à chaque fois que nous pouvions faire la bonne opération, nous avons péché. Nous ne faisons plus attention aux autres rencontres, car cela ne sert à rien. Nous nous concentrons juste sur nos matchs désormais", a expliqué le joueur âgé de 24 ans.

© photonews

Environ 1000 personnes s’étaient massées au centre d’entraînement du Standard ce mercredi pour assister à l’entraînement ouvert. "Revoir les fans à l'entraînement dans une bonne ambiance, c'est toujours super chouette et agréable. C'est grâce à eux que nous sommes là. L'atmosphère était excellente. Les supporters étaient positifs et nous encourageaient à prendre les trois points à Anderlecht. Une motivation supplémentaire", a-t-il ajouté.

Pour beaucoup d'observateurs, le meilleur transfert du Standard l'été dernier se nomme Ronny Deila. "Il a apporté une certaine simplicité dans notre jeu mais aussi ses connaissances footballistiques et son expérience. Sans oublier sa gestion humaine. Tout le monde arrive le sourire aux lèvres chaque matin à l'entraînement. Quand tout se passe bien dans la tête, le reste suit", a conclu Bodart.