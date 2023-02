Notre onze mixte Anderlecht-Standard avant le Clasico !

Ce dimanche, Anderlecht reçoit le Standard pour le Clasico, un choc qui a un peu perdu en saveur depuis que les deux clubs ne se battent plus pour le top chaque saison, mais qui reste culte. Nous avons concocté un onze mixte des deux équipes pour l'occasion.

Gardien de but

Sans vouloir faire injure à l'excellent Arnaud Bodart, Bart Verbruggen a pris une ampleur impressionnante ces dernières semaines. Sa prestation contre Ludogorets en Conference League n'est que la cerise sur le gâteau : Verbruggen est actuellement l'un des meilleurs gardiens de Belgique, et a donc nos faveurs. Si Van Crombrugge était resté n°1, nul doute que Bodart aurait eu préséance.

Défense

Encore une fois, impossible de faire sans privilégier les Mauves, pour une bonne raison : le duo Zeno Debast - Jan Vertonghen est peut-être le meilleur axe de Belgique, intrinsèquement d'abord, mais aussi en termes de performance ces derniers mois. Optons cependant pour une défense à 3, à l'image de celle qui a été battre l'Union (2-4) sur ses terres le week-end dernier. Même s'il est suspendu pour ce Clasico, on placera Noé Dussenne, le capitaine des Rouches, dans ce trio défensif 100% belge.

© photonews

Sur les côtés, nous avons longtemps hésité côté droit entre Marlon Fossey et Amir Murillo, qui partagent un peu les mêmes qualités et défauts, à savoir de l'apport offensif mais des errements de placement. L'expérience nous fait privilégier le Panaméen. Aron Dönnum, s'il n'est pas un back gauche, fait très bien son travail de piston et amène bien plus offensivement que le très appliqué Killian Sardella, qui n'aurait pas sa place dans ce système.

Milieu de terrain

Impossible de faire un choix en faveur d'Anderlecht ici : alors que Brian Riemer peine à se trouver un 6, Gojko Cimirot a de l'expérience, de la hargne et est revenu dans le 11 avec brio contre l'Union...libérant ainsi enfin un Steven Alzate absolument génial au Parc Duden. Écarter Verschaeren du onze, cependant, est un coup dur mais en championnat, le 10 du RSCA n'a pas atteint le niveau espéré.

Attaque

Enfin, le trio d'attaque...est encore aux 2/3 Rouche. Philip Zinckernagel prend préséance, de très peu, sur Anders Dreyer au vu de sa forme étincelante depuis le début de la saison. Même chose pour William Balikwisha, pour qui on commence presque à parler de sélection chez les Diables, ce qui paraît fou au vu de son parcours. En pointe, cependant, aucun buteur du Standard ne fait le poids face à Islam Slimani, qui pourrait faire du dégât dans une telle équipe.

Cinq Mauves, six Rouches - assez logique si l'on considère qu'une des deux équipes se bat pour le top 4 et l'autre pour le top 8. Si Anderlecht et le Standard se retrouvent dans quelques mois en Playoffs 2, ce onze pourrait bien avoir changé. Affaire à suivre...