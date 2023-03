En Pro League, le turnover est énorme : Eupen, Anderlecht et le Cercle dominent le classement

En Pro League, le nombre de joueurs utilisés est énorme. Sur les 5 dernières saisons, Eupen, Anderlecht et le Cercle de Bruges ont vu plus de 100 joueurs porter leurs couleurs.

Dans une récente enquête publiée par le CIES, on apprend que les clubs de Jupiler Pro League réalisent un turnover important. Dans ce championnat "passerelle" vers le top européen, il faut dire que les joueurs ne restent pas bien longtemps. Sur les 5 dernières années, trois clubs de Pro League ont utilisé plus de... 100 joueurs. Il s'agit de l'AS Eupen, du Sporting d'Anderlecht et du Cercle. ​

A l'échelle mondiale, Halmstads BK demeure le club le plus stable avec seulement 44 joueurs utilisés au cours de cette période. Le 2e du championnat de Suède est suivi de près par Manchester City (47) et l'Athletic Bilbao (49). Dans l'autre sens, Ponte Preda (168), Royal AM (166) et EC Vitoria (162) demeurent les clubs les plus instables du globe.

Si l'on ne prend en compte que les 365 derniers jours, c'est Zulte-Waregem qui a utilisé le plus de joueurs différents (44). Les Flandriens sont suivi de près par les autres concurrents à la relégation que sont Seraing (41), Courtrai (41), Eupen (40) et Ostende (39). Le Standard est intercalé parmi ces équipes.

