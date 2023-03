Toby Alderweireld absent pour Suède - Belgique ? Mark Van Bommel répond

Suspendu contre Louvain, Alderweireld s'est blessé contre l'Union en Coupe et a manqué la réception de Malines. Ce sont les deux seules absences du joueur de 34 ans en Pro League.

Depuis son retour, Toby Alderweireld fait preuve d'une régularité impressionnante sur le plan physique. Malgré ses 34 ans, le défenseur central a joué l'intégralité des 26 premières journées de Jupiler Pro League, n'avait pas encore quitté ses partenaires en Coupe avant sa sortie sur blessure contre l'Union cette semaine et n'avait manqué que le déplacement à Lillestrøm en tours préliminaires de Conference League, fin août.

Si le Diable Rouge a pu quitter la pelouse par ses propres moyens, aucune nouvelle officielle n'a encore été donnée par l'Antwerp. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Mark Van Bommel s'est voulu rassurant. "Ce n'est pas lourd. On ne pense pas qu'il en aura pour 6 semaines ou deux mois."

Dans 19 jours, les Diables se déplacent à Stockholm et débutent leurs éliminatoires pour l'Euro 2024. Avec Toby Alderweireld ? "En termes de timing, ce sera très proche. Il sera plus ou moins de retour à cette période. Quoi qu'il en soit, c'est moins lourd que prévu et c'est déjà quelque chose de très important."