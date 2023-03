🎥 Les coulisses de la victoire de Charleroi pour la 250e de Felice Mazzù

Charleroi a fait un pas peut-ĂȘtre dĂ©cisif vers le top 8 en s'imposant ce samedi sur le terrain du KV Courtrai (0-1).

Charleroi est seulement à deux points du top 8 après sa victoire étriquée mais très importante à Courtrai. Les Zèbres sont allés chercher les trois points au courage, malgré des circonstances de match pas toujours en leur faveur.

Ce match était également très spécial pour Felice Mazzù, qui coachait son 250e match sur le banc carolo. Cela valait bien une vidéo des coulisses du vestiaire et du groupe carolo, où on peut voir la réelle proximité de Mazzù avec ses joueurs et son staff.

"250 ?", lui lance Daan Heymans après le coup de sifflet final. Une séquence sympathique et témoignant du retour d'une certaine sérénité à Charleroi après des mois très compliqués.