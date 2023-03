L'Union resserre la tête du classement

Les hommes de Geraerts ont su retourner une situation bien mal embarquée pour s'imposer sur la pelouse de Genk. Cela nous annonce des Champion's Play-offs haletants.

L'Union a régalé en semaine sur la pelouse de l'Union Berlin en Europa League. Ce dimanche, les vice-champions en titre ont battu le leader qui ne tourne plus vraiment rond depuis quelques semaines.

Pourtant, c'est Genk qui débute la rencontre sur les chapeaux de roue. Il ne faut que quelques minutes pour voir l'ouverture du score. Une main de Van Der Heyden dans la surface oblige l'arbitre à siffler un penalty. Bryan Heynen ne se fait pas prier pour ouvrir le score (1-0).

Dans la foulée, Arteaga pense avoir doublé l'avance de son équipe à la suite d'une offrande d'El Khanouss mais le VAR annule de façon très correcte ce but. C'est le tournant, car dans la foulée, l'Union réagit, et de fort belle manière.

© photonews

Un centre de la gauche, précis, d'Adingra trouve la tête de Nieuwkoop qui égalise d'une superbe tête décroisée (1-1). Et dans la foulée, Adingra va montrer tout son talent. Il récupère un ballon mal dégagé pour enrouler le ballon dans la lucarne de Vandevoordt (1-2).

Après la pause, Genk pousse, mais on sent les Limbourgeois émoussés. Le VAr annule une nouvelle fois un but, de McKenzie cette fois, pour une faute de main de l'Américain. La suite ? L'Union qui fait le gros dos et s'impose.

Au classement, Genk n'a plus que 5 points d'avance sur l'Union et 7 sur l'Antwerp. Voilà qui annonce une fin de saison palpitante.