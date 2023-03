"On a une nouvelle fois démontré cette faculté rare de souffrir ensemble"

Anthony Moris et l'Union Saint-Gilloise ont réalisé la très bonne opération du week-end en s'imposant à Genk. L'écart au classement se ressert.

L'Union Saint-Gilloise a créé la surprise ce dimanche en allant s'imposer dans l'antre de Genk (1-2). Un résultat qui fait les affaires de l'USG qui revient à cinq points du leader limbourgeois au classement alors qu'il reste cinq matchs à jouer.

"Je pense que cette saison, on a surtout appris à être beaucoup plus patients, à ne plus forcément vouloir absolument prendre l’avantage", a déclaré Anthony Morris après la rencontre dans des propos retranscris par Le Soir.

Le portier de l'Union estime que ses hommes sont restés calmes et ont montré un instinct de "tueur".

Adingra a porté un double coup à Genk qui a lancé les Bruxellois vers la victoire alors qu'ils étaient menés au score : "On a une nouvelle fois démontré cette faculté rare et remarquable de savoir souffrir ensemble".