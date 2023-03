Francky Dury voit bien Abdelkahar Kadri rejoindre ce club du G5

Francky Dury suit toujours de près le championnat belge depuis son licenciement de Zulte Waregem.

Arrivé il y a un an et demi en provenance du Paradou, Abdelkahar Kadri n'en finit plus d'impressionner avec Courtrai. Longtemps blessé au genou, le milieu de terrain s'est montré fort décisif avec trois buts et un assist après la Coupe du Monde

Sous contrat jusqu'en juin 2026 au stade des Éperons d'or, il devrait s'en aller cet été pour une jolie somme. Et Francky Dury estime qu'il est prêt pour la prochaine étape de sa carrière. "C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités et qui peut certainement évoluer à un niveau plus élevé en Belgique", a déclaré Dury à Krant Van West-Vlaanderen. "S'il a la possibilité d'aller à La Gantoise, je le ferais."