Mark Van Bommel pointe du doigt l'UEFA et la FIFA après la décision de Toby Alderweireld

L'Antwerp a perdu deux joueurs internationaux en peu de temps. En quelque semaines, Vincent Janssen et Toby Alderweireld ont pris leur retraite internationale.

Depuis le retour de la Coupe du Monde, l'Antwerp a perdu deux joueurs internationaux. Toby Alderweireld et Vincent Janssen ont effectivement décidé de ne plus porter la vareuse internationale. Mark Van Bommel cherche une explication et ne pense pas que ça soit lié à l'âge des joueurs.

"Ce n'est pas une décision facile à prendre du jour au lendemain. Le club n'a mis aucune pression, c'est la propre décision des joueurs" a déclaré l'entraîneur du Great Old lors de la conférence de presse avant la rencontre contre Charleroi. "Je pense que ces deux joueurs ont encore le niveau pour jouer en sélection. Mais le calendrier est surchargé et je comprends que les joueurs veulent avoir un petit peu de repos" pointe Van Bommel à l'UEFA et la FIFA, qui ne cessent de densifier l'agenda des joueurs.

Lorsque l'on entend les déclarations d'Alderweireld, qui annonçait vouloir passer plus de temps avec sa famille, on peut se dire que l'entraîneur de l'Antwerp est peut-être dans le vrai.