Rik De Mil évoque ses exigences à l'égard de Dedryck Boyata

Dedryck Boyata a été recruté par le Club de Bruges l'été dernier. Jusqu'à présent, le défenseur central n'a pas su se mettre en valeur en Venise du nord.

Rik De Mil apprécie Dedryck Boyata, mais ses problèmes physiques l'empêchent actuellement de s'entraîner avec le groupe. "Ecoutez, Dedryck est pour moi un pro sur le terrain", explique De Mil à l'issue de la défaite contre Courtrai. "Quelqu'un qui fait tout chaque jour pour être prêt. Qui se donne à fond à l'entraînement. Il est également très impliqué avec les autres. En termes de mentalité, bref, un exemple".

Boyata a continué à s'entraîner seul de temps en temps, mais cela ne lui a servi à rien. Son niveau de forme n'a cessé de baisser. De Mil a eu une conversation avec lui et a conclu des accords très clairs pour la période à venir. "Nous avons eu une conversation calme et ouverte. Je lui ai dit : "C'est bien que tu fasses tout ce que tu peux pour jouer, mais tu dois maintenant t'assurer que tu n'as plus aucune blessure. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras montrer le vrai Boyata. Et il est certainement une valeur ajoutée pour le Club de Bruges".

Sur le plan mental, Boyata traverse une période très difficile, même s'il est à nouveau contraint de renoncer à jouer avec les Diables Rouges. Car c'est justement pour faire partie de l'équipe nationale qu'il a rejoint le Club de Bruges.