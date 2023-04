Kostas Laifis va passer un énorme cap avec le Standard

Le défenseur chypriote disputera son 250e match pour les Rouches samedi soir à Ostende. Il fera ainsi partie d'un cercle très fermé.

Kostantinos Laifis va passer un joli cap ce samedi soir à Ostende : il jouera son 250e match officiel pour le Standard, toutes compétitions confondues.

Une barre symbolique qui témoigne de la régularité et de la confiance placée en Laifis arrivé chez les Rouches en juillet 2016.

Le défenseur chypriote se rapproche doucement des 265 matchs de la légende Michaël Goossens. Il devient également le troisième joueur étranger le plus capé de l'histoire des Rouches derrière les intouchables Guy Hellers et ses 482 matchs et Asgeir Sigurvinsson et ses 317 matchs.