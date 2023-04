"Le coach nous avait prévenus qu'Ostende ne jouait pas vraiment au foot"

Le Standard a été chercher trois points très précieux à Ostende. Pour le top 8, ça commence à sentir bon, et les Rouches se permettent même de rêver. William Balikwisha se réjouissait de cette victoire.

Le Standard a pris Ostende à la gorge, renversant la situation habituelle à la Diaz Arena : le pressing des Côtiers n'a eu aucun effet sur les Rouches. "C'était l'entame de match parfaite. On a respecté les consignes du coach à la lettre", souriait William Balikwisha après la rencontre.

Le KV Ostende n'a en effet pas existé dans la première demi-heure, se retrouvant mené 0-3. "Nous avons bien analysé cet adversaire durant la semaine. Le coach nous avait prévenus qu'Ostende ne jouait pas vraiment au football", continue le milieu liégeois. "Ils allaient lancer de longs ballons et on devait être solides derrière".

© photonews

Ostende a d'ailleurs fini la rencontre à 10, et plusieurs contacts sévères ont amené les arrêts de jeu à 8 minutes. Après le match et les célébrations habituelles avec les fans, le Standard peut encore se permettre de rêver...même si Balikwisha relativise.

"Ca nous fait plaisir de rendre les fans heureux. Maintenant, le top 4...on verra match après match", rigole-t-il en lançant le cliché habituel. "C'était très important aujourd'hui. Mais on aura un gros match face à Genk et il faudra être concentré, devant notre public qui plus est".