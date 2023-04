Dante Vanzeir au coeur de la tourmente, Ronny Deila évoque la MLS : "C'est très strict et très contrôlé là-bas"

L'attaquant belge des New York Red Bulls est au centre d'une grosse polémique aux Etats-Unis. L'ancien Unioniste est accusé d'avoir tenu des propos racistes envers Jeremy Ebobisse, joueur des San Jose Earthquakes le week-end dernier en MLS.

Dante Vanzeir est au coeur de la tourmente et ne défendra pas les couleurs des New York Red Bulls pendant un certain temps. Le Belge a d'ailleurs tenu à présenter ses excuses via les canaux du club. La franchise américaine a annoncé que l'attaquant faisait "un pas de côté jusqu'à nouvel ordre". Il s'agit donc plus d'une suspension pour une durée indéterminée que d'une rupture de contrat le temps que les enquêteurs puissent faire leur travail.

En MLS, le racisme est sévèrement puni. Selon son règlement, la MLS peut donc décider de résilier le contrat d’un joueur qui "porte atteinte à la réputation et à l’image publique du championnat". "Je ne suis pas au courant de cette histoire, mais cela m'a l'air assez sérieux. C'est très strict outre-Atlantique. Le système est ultra contrôlé et c'est même parfois complètement fou selon moi. Je n'étais pas au courant voir naïf en allant là-bas, mais j'ai appris sur le tas. J'ai été vraiment surpris par cet encadrement fort autoritaire. En Europe, les joueurs sont liés à un club. Aux Etats-Unis, ils sont liés au championnat et signent un contrat avec la MLS. Les joueurs lui appartiennent donc c'est une culture complètement différente. Il faut bien connaître le système quand on rejoint ce championnat", a confié Ronny Deila, passé par New York, avant de rallier le Standard de Liège.

Déjà écarté par son équipe jusqu’à nouvel ordre, Dante Vanzeir pourrait voir son contrat rompu...