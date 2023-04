Adrien Trebel vide son sac sur Anderlecht : "Le titre serait encore possible s'il était là"

Adrien Trebel a longtemps été laissé de côté à Anderlecht. Il n'a presque pas parlé aux médias depuis lors, mais a fait une exception pour le podcast francophone "90 minutes".

Lorsque Vincent Kompany est arrivé à Anderlecht, il a complètement laissé de côté Adrien Trebel, qui a même évolué à Lausanne sous forme de prêt. Cependant, le milieu de terrain français ne peut pas dire du mal de l'actuel entraîneur de Burnley. "Quand il est arrivé, le Covid pointait le bout de son nez. La deuxième saison, nous avons atteint les Play-Offs et lors de la troisième, nous finissons sur le podium et en finale de Coupe. S'il était resté, Anderlecht se battrait pour le titre cette année" a déclaré Adrien Trebel dans le podcast francophone "90 minutes".

Le joueur de 32 ans n'a pas vraiment été impressionné par le noyau constitué par Peter Verbeke l'été dernier. "C'est Vincent qui avait façonné cette équipe, qui l'avait rendue meilleure. On apprend tous les jours aux côtés de Kompany. Tous les jours. Il est dans le métier depuis trois ans seulement et regardez déjà ce qu'il fait à Burnley."

Tout s'est bien passé avec Mazzu... jusqu'au match contre le Cercle"

Selon Adrien Trebel, Felice Mazzu aurait dû recevoir plus de temps sur le banc du RSCA. "Tout s'est bien passé pendant la préparation. Il y avait beaucoup de pression et les joueurs étaient impliqués. Et puis il y a eu cette défaite contre le Cercle. À partir de ce moment, j'ai vu l'intensité nettement diminuer. Mazzu est un entraîneur qui a besoin de temps. Regardez ce qu'il a fait à l'Union, ce n'était pas le fruit du hasard" poursuit le Français.

Quelque temps auparavant, il avait déjà eu des soucis avec Hein Vanhaezebrouck. "Il m'a reproché que je ne courais pas assez, j'étais à 12 kilomètres par match. Des joueurs comme Kums et Gerkens étaient à 14 ou 15. Mais le préparateur physique m'a confirmé que dans les courses à haute intensité, j'étais nettement meilleur qu'eux. A un moment donné, j'ai aussi besoin de récupérer. Aujourd'hui, on donne trop d'importance à ces statistiques. Si vous ne courez pas plus que les autres, vous faites un mauvais match. Celui qui a beaucoup couru mais qui a perdu toutes les balles a été bon. Je ne comprends pas cette vision des choses."

En fin de contrat à Anderlecht, Adrien Trebel a terminé par parler de son avenir. "Je ne joue au football que pour ma famille, mon frère a tout fait pour moi. Il a fait des heures supplémentaires pour que je puisse m'acheter mes premières chaussures de football. Ma famille, ma femme et mes enfants décideront d'où je jouerai la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours cette passion du football" a conclu le joueur de 32 ans.