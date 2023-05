Thomas Tuchel s'emporte en voyant le titre qui lui échappe

Ce samedi, le Bayern Munich s'est incliné à domicile contre Leipzig et le multiple champion d'Allemagne pourrait perdre sa première place en cas de victoire du Borussia Dortmund ce dimanche, et ce, à une journée de la fin. Thomas Tuchel a tenté expliquer cette défaite après la rencontre.

"Je peux expliquer ce qui nous a manqué aujourd'hui, mais je ne peux pas dire pourquoi. C'est pour moi inexplicable. On n'a pas assez bougé lorsque l'on avait la balle, on s'est arrêté de bouger. On a arrêté de montrer du courage quand c'était nécessaire. Jouer avec du courage, ça ne signifie pas faire des choses extraordinaires. Notre jeu devient tellement défectueux, qu'on ne sait plus par où commencer", a-t-il ajouté.

«On a eu trop de pertes de balle pour le haut niveau. On perdait la balle et on la récupérait constamment, en seconde période, sans véritablement d'explication, on est devenu brouillons, on a perdu notre positionnement, on a pris les mauvaises décisions, on a fait des erreurs techniques », a ajouté Thomas Tuchel.

Le retour de Thomas Tuchel en Allemagne n'est pour le moment pas couronnée de succès, dans la mesure où les Bavarois pourraient terminer la saison sans le moindre trophée.