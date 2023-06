Lazlo Bölöni triomphant : "On vient de très loin"

La Ligue 2 a livré ses verdicts samedi soir à l'issue de sa 38e et ultime journée.

Le Havre, entraîné par Luka Elsner a été sacré champion et monte en Ligue 1 accompagné du FC Metz coaché par un certain Lazlo Bölöni. Le Roumain était fier de ses troupes. "On a rempli plusieurs objectifs, le plus important c'était ça. On vient de très loin, sur un chemin accidenté, mais aujourd'hui on est tous là, les joueurs, les familles, le staff, etc. Pour moi la plus grande satisfaction c'est qu'on a trouvé un collectif qui a accepté de faire un travail colossal et c'était un plaisir de faire ce travail, même si je ne dis pas que c'était facile", a confié lentraîneur du FC Metz dans des propos relayés par L'Équipe.

"C'est une récompense de notre jeu, c'est pour ça que je suis fier de notre travail. On a récupéré certains joueurs un peu mis à l'écart, qui nous ont donné satisfaction, et aujourd'hui on a créé un vrai noyau. Le seul bémol, ce qui est dommage, c'est ce qui est arrivé à Bordeaux, mais c'est leur problème, et de notre côté c'est merveilleux. Maintenant on va voir comment et avec qui on continue", a conclu l'ancien coach du Standard et de l'Antwerp.