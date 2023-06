L'échange Debast - Al-Dakhil, "une opportunité" pour les deux joueurs

Zeno Debast a rejoint les U21, Ameen Al-Dakhil les Diables. Un drôle d'échange, mais assez logique tel que l'a expliqué Jelle Schelstraete.

La première grosse surprise de la liste de Domenico Tedesco, par ordre alphabétique, c'était bien sûr Ameen Al-Dakhil. Et elle était liée à un autre choix : celui d'envoyer Zeno Debast en U21. "C'était un choix pour lui. Nous avons estimé que l'expérience de titulaire dans un Euro pourrait lui amener beaucoup, et lui amener aux U21", explique Jelle Schesltraete.

"Et à l'inverse, nous voulions qu'Ameen découvre les A. C'est une occasion pour le coach", ajoute le directeur opérationnel de l'Union Belge. Reste désormais à voir quel visage auront les Espoirs au début de la compétition, ou au second match : certains jeunes peuvent passer d'une équipe à l'autre.

"Tout cela n'est pas encore décidé, tout est possible. Cela dépendra des circonstances", lance Schelstraete. "Si nous avons des blessures, ce que je ne souhaite pas...nous verrons bien. Nous avons des idées".

Un "plan" un peu brouillon, donc, puisque la liste définitive des Espoirs doit être donnée ce mercredi 14 juin, et qu'il ne sera plus possible de la changer ensuite. Tedesco et Mathijssen vont devoir s'affûter au mieux, car pour l'instant, la coordination paraît à améliorer...