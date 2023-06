Un ancien de Bruges et du Standard comme premier transfert pour le RWDM

La zizanie est totale au RWDM depuis la montée en Pro League. Thierry Dailly a été mis dehors par John Textor, Gauthier Ganaye a été nommé CEO et seuls neuf joueurs ont repris le chemin des entraînements.

Interdits de transferts ce mardi pour non-respect du règlement fédéral, le promu vient cependant d'enregistrer et d'officialiser sa première recrue de l'été : Guillaume Hubert. Actif au KV Ostende la saison dernière (22 matchs), le gardien belge a signé un contrat jusqu'en 2026.

