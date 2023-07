Jouez gratuitement à notre jeu de pronostics et de manager

Comme lors des saisons précédentes, cette année encore, nous proposons un jeu de pronostics et de Manager. Prouvez que vous en savez le plus sur le football et battez votre famille, vos amis et vos concurrents.

Pronostics Comment peux-tu mériter les points ? Vainqueur/Egalité juste : 2 points

Si le vainqueur est juste: 1 point de bonus lorsque le nombre de buts inscrit par l'équipe visitée ou visiteuse a été pronostiqué juste.

Différence de buts juste : 1 point

Score correct 4 points au total pour 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, 1-2, 2-0 et 0-2 5 points pour 2-2, 3-2, 2-3, 3-0, 0-3, 3-1 et 1-3 6 points pour 4-0, 0-4, 4-1, 1-4, 4-2, 2-4 en 3-3 7 points pour un autre score.

Remarque:

Le score après 90 minutes (+ le temps additionnel) compte! Prolongations ou tirs au but ne sont pas eux pris en compte. Chaque heure, le classement est actualisé. Les pronostics portent à la fois sur le championnat en phase régulière et sur les plsy-offs (y compris les matchs de barrage). Jouez ici sur notre jeu de pronostics. Manager en Jupiler Pro League Vous vous retrouvez chaque semaine à crier après l'entraîneur de votre équipe préférée et vous pensez que vous pouvez faire mieux ? Le jeu du manager est fait pour vous. À votre demande, le jeu du manager a subi quelques modifications par rapport à la saison dernière. Comment se déroule le jeu du manager ? Au début de la saison, vous choisissez 18 joueurs (2 gardiens, 6 défenseurs, 6 Tu peux reprendre 3 (2 pour LCC/Euro/CM) joueurs maximum par équipe.

Chaque weekend tu choisis 11 joueurs. Seuls les joueurs sélectionnés gagneront des points.

Tu peux utiliser six compositions différentes: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-5-3-2 en 1-5-2-3.

LDC/Euro/CM : après la phase de groupe et après chaque tour à élimination directe, vous pouvez réaliser deux transferts. La limite de deux joueurs par équipe n'est plus d'application. Pour les autres compétitions, vous pouvez exécuter cinq transferts tout au long de la saison.

Les points: voir ci-dessous. D V M A Victoire +4 +4 +4 +4 Partage +2 +2 +2 +2 Défaite -2 -2 -2 -2 A débuté +10 +10 +10 +10 Monté au jeu +4 +4 +4 +4 Remplacé* -4 -4 -4 -4 N'a pas joué -4 -4 -4 -4 Tenir le partage +6 +4 Jaune -4 -4 -4 -4 Rouge -10 -10 -10 -10 But +20 +8 +6 +4 Assist +10 +6 +4 +2 CSC -4 -4 -4 -4 penalty marqué +2 +2 +2 +2 penalty raté -4 -4 -4 -4 * Un joueur qui est remplacé après la 60e minute ne se voit pas retirer de point. Ceci afin de ne pas sanctionner un joueur qui a droit à une standing ovation. ** Pour recevoir des points pour un cleen-sheet, le joueur doit avoir joué au moins 60 minutes. Si le joueur est remplacé après 60 minutes et que son équipe encaisseun but par la suite, il conservera sa Cleen-sheet

*** La liste des joueurs a été finalisée le 23 juillet. De nouveaux joueurs sont ajoutés sporadiquement. Jouez-ici à notre jeu de Manager Formez une équipe avec quelques amis (11 au maximum). Chaque jour de match, nous verrons quels sont les 5 joueurs de votre équipe qui ont fait le meilleur score. Ces 5 meilleurs scores sont ensuite additionnés et forment le résultat de votre équipe pour cette journée de match.

Pouvez-vous remporter la victoire ensemble ? Vous voulez montrer que vous êtes le plus grand expert en football de votre groupe d'amis ? Alors créez un sous-concours, invitez vos amis et connectez les points.