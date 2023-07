Une recrue du Sporting Charleroi a déjà montré tout ce qu'elle pouvait apporter

La frustration était de mise au Mambourg après la première de la saison, mais il y avait tout de même quelques motifs de satisfaction. Notamment la prestation d'Oday Dabbagh.

Charleroi a décidément souvent eu du flair quand il s'agit de se trouver des attaquants de pointe. Certes, il y a eu l'échec Petkevicius récemment, et Youssouph Badji a mis du temps pour trouver ses marques. Mais entre Kaveh Rezaei, Victor Osimhen, Shamar Nicholson ou encore Vakoun Bayo, les 9 sont souvent de bonnes pioches ces dernières années.

Odday Dabbagh sera-t-il à la hauteur de ses illustres prédécesseurs ? L'optimisme était de mise, au vu des commentaires de ceux le connaissant bien (notamment, dans nos pages, ceux de son ancien sélectionneur national, à relire ici).

Et après ses premières minutes officielles, on ne peut qu'être séduit - avec les réserves bien naturelles que réclame la prudence. Mais la finition, Dabbagh semble l'avoir ; l'abattage, c'est plus qu'une impression, car le Palestinien n'a pas compté ses efforts, même seul sur son île après l'expulsion de Nikola Stulic.

On aurait d'ailleurs pu craindre qu'il s'éteigne au fil de la rencontre, à force de galoper dans tous les sens. Mais visiblement, Dabbagh, formé comme... back gauche, rappelons-le, dispose d'un coffre déjà adapté aux exigences de notre championnat. Tout au plus notera-t-on un manque de lucidité dans certains choix (il aurait pu trouver Isaac Mbenza pour le break plutôt que de tenter sa chance seul, par exemple).

Bref, Mehdi Bayat et son réseau semblent avoir eu le nez fin concernant Oday Dabbagh, même si on se réservera un jugement définitif pour l'avenir. Pas de retard physique, pas de grosses lacunes techniques : on attendra désormais de voir le nouveau buteur carolo dans un contexte de domination des Zèbres, à la construction.