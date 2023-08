"Le Club de Bruges est le plus grand club de Belgique"

Interrogé sur sa connaissance préalable du Club de Bruges, Zinckernagel répond avec une pointe de rhétorique : "Bien sûr que je connais le Club de Bruges, c'est un grand club, le plus grand club de Belgique", a-t-il déclaré via les canaux officiels de Blauw-Zwart.

Il ajoute qu'il a déjà des connaissances au sein du Club Brugge : "Je connais Ronny Deila depuis la saison dernière et j'ai déjà joué avec Hugo Vetlesen en Norvège", explique Zinckernagel.

La vidéo se conclut par un slogan typique du Club de Bruges, après que Zinckernagel ait transpiré pendant les tests médicaux : "No sweat, No Glory, je suis heureux d'être ici, je suis comblé", conclut-il.

Zinckernagel s'est fait remarquer la saison dernière au Standard. Ce milieu offensif danois de 28 ans a disputé 28 matches avec Les Rouches, au cours desquels il a inscrit 10 buts et délivré deux passes décisives.

