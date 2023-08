Mis sous pression, le PDG d'OHL rassure : "Nous voulons toujours jouer le top 6"

Cela gronde à OHL, le club a réalisé un début de saison très compliqué, avec 1 point pris sur 3 rencontres.

Le mal-être s'est manifesté fortement ces derniers jours à OHL. Balayés 5-1 sur le terrain de l'Union, les Louvanistes ont ensuite vu leurs fans réclamer le départ du PDG, Peter Willems.

Dans une réunion tenue en compagnie des supporters, Willems a tenu à calmer les choses. L'entraîneur Marc Brys, les joueurs Mathieu Maertens et Siebe Schrijvers étaient également présents.

Dans des propos relayés par le Nieuwsblad, Willems a répété ses ambitions. "Titiller le top 6, livrer et former nos propres jeunes joueurs, livrer des joueurs à Leicester, jouer la Ligue des champions féminine, limiter les pertes budgétaires et renforcer encore la communauté. Dans la plupart des domaines, nous faisons des pas dans la bonne direction et cette saison, nous allons pouvoir réduire nos pertes pour la première fois."

"Je suis responsable devant le conseil d'administration et King Power, pas devant les supporters", a continué le PDG. "Mais en cas de relégation, je me remettrai évidemment en question. En ce moment, je me sens plus que jamais soutenu par King Power."