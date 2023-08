"Anderlecht a peut-être compris..."

Dimanche prochain, Felice Mazzù retrouvera le Lotto Park et une équipe du Sporting d'Anderlecht qui a retrouvé des couleurs cette saison.

Felice Mazzù accumule les rendez-vous avec ses ex. Après un déplacement à Genk, le coach des Zèbres va retrouver le Lotto Park et le Sporting d'Anderlecht. Si les Carolos ont du mal à lancer leur saison, les Anderlechtois sont eux en pleine bourre depuis leur première victoire contre l'Antwerp.

Ce sera donc une rencontre particulière pour Mazzù, on le sait très bien. À une semaine d'affronter ses anciennes couleurs, il n'a pu s'empêcher de lancer une petite pique : "Anderlecht montre un autre visage cette saison. Le club a peut-être compris qu'il faut un savant mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience pour réussir, et de ne pas avoir que des jeunes joueurs", a déclaré Mazzù dans les travées du stade de Genk.

Il faut se souvenir qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il était coach du RSCA, Felice Mazzù avait plusieurs fois répété que l'équipe avait besoin de joueurs d'expérience dans ses rangs. Il n'avait pas été écouté à l'époque, et on voit désormais que cela porte ses fruits à l'ombre de Saint-Guidon.