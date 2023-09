Le Club de Bruges laisse filer Daniel Perez

Il n'a pas encore vraiment eu sa chance en équipe A du Club et c'est à la Côte que Daniel Perez va poursuivre sa découverte du football belge.

Daniel Perez file à Ostende. L'attaquant vénézuelien est prêté au KVO, avec option d'achat, jusqu'à la fin de la saison.

Le buteur sud-américain était arrivé à Bruges en janvier 2021 en provenance du Metropolitanos FC. Depuis, il a surtout évolué avec les U23 du Club (21 matchs et 4 buts), même s'il a aussi eu l'occasion de disputer 14 rencontres et d'inscrire 1 but, avec l'équipe A brugeoise.

Mais à Ostende, il recevra sa chance, dans un championnat qu'il connaît déjà bien. "C'est un joueur qui a besoin de jouer beaucoup pour poursuivre son évolution", souffle Nils Vanneste, le Directeur Sportif des KustBoys.