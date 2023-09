Le RWDM pour oublier le Barça ? "Nous préparons ce match comme nous avons préparé la Ligue des Champions"

Du Barça en passant par le RWDM. Le contraste ne pourrait guère être plus grand. Cependant, selon Mark van Bommel, il ne sera pas difficile de passer à autre chose, et la défaite 5-0 a été bien digérée.

"Le match contre le FC Barcelone n'a pas fait de nouvelles victimes", a commencé l'entraîneur de l'Antwerp lors de sa conférence de presse. L'infirmerie reste inchangée. Ondrejka poursuit sa rééducation en partie dans son pays d'origine, la Suède, tandis que Vines, Corbanie et Engels ne seront pas disponibles contre le RWDM.

Entre-temps, Van Bommel a revu les images de la déroute contre le Barça. Qu'a-t-il encore appris de cette expérience ? "Je persiste à dire que nous avons été très bons pendant les 15 premières minutes avec le ballon, et que nous avons essayé de jouer notre propre jeu tout au long du match. Nous devons admettre honnêtement que le Barça est au sommet du monde, et ils punissent cela. Avec un peu de chance, le score aurait pu rester à 0-0 plus longtemps, mais bon. Nous étions bien dans le match, les petits détails font la différence. Individuellement et collectivement, nous en tirons des enseignements. Perdre 5-0, c'est beaucoup, et c'est un coup dur. Personne ne veut perdre de cette façon. Mais nous pouvons plus facilement passer à autre chose ici. C'est précieux pour l'équipe, et il était presque logique que nous perdions."

L'Antwerp doit rapidement passer à autre chose. Comme c'est souvent le cas, Van Bommel peut s'appuyer sur son expérience en tant que joueur. Il a joué presque chaque année en semaine. "C'était comme une routine après un certain temps. Manger, dormir, récupérer, match... Vous êtes dans cette routine. Tout le monde dit que maintenant ce n'est 'que' contre le RWDM après toute cette attention, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous préparons la Ligue des champions de la même manière que le RWDM ou Westerlo. Le passage n'est pas difficile, seulement il y a moins de temps d'entraînement, donc tout doit être plus clair plus rapidement."

Le promu RWDM a bien débuté la saison avec 10 points sur 18. Cercle Bruges, le KV Mechelen et OHL, entre autres, ont déjà buté sur eux. "C'est typique des promus", sait Van Bommel. "Je m'attends aussi à ce qu'ils se maintiennent, en partie grâce à cela. L'année suivante est souvent l'année de la confirmation. Mercier et leurs deux attaquants sont déterminants pour ce qui se passe avec le ballon, et ils défendent selon un système clair."