Des champignons sur la pelouse du Lotto Park !

Tout le monde se questionne sur l'état de la pelouse du Lotto Park, alors que nous ne sommes même pas encore au mois d'octobre. La raison est simple : une maladie a envahi la pelouse du stade d'Anderlecht.

Alexander Blessin s'en était plaint avant une rencontre européenne de l'Union et personne n'a pu passer à côté : la pelouse du Lotto Park vit déjà des jours très compliqués alors que nous ne sommes pas encore au mois d'octobre.

La raison est finalement simple : l'herbe du stade de Sporting d'Anderlecht est envahie d'une maladie, qui prend la forme de champignons. Cela explique donc que l'herbe ne pousse plus à certains endroits et que le gazon se détache très facilement.

Het Laatste Nieuws ajoute que la pelouse est actuellement traitée, comme une "cure d'antibiotiques" si on voulait rapporter cela à une maladie et des soins humains. "Il faisait chaud et humide, avec beaucoup de précipitations et peu de soleil. Ce sont les conditions parfaites pour le développement de champignons" a commenté Mathias Declercq, responsable de la communication du RSCA.