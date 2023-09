Un autre cas "à la Umtiti" fait trembler le football français

Florent Duparchy, gardien de but sous contrat avec le Stade de Reims, a décidé de porter plainte contre son club pour "mise en danger de la vie d'autrui" après avoir été victime de deux commotions qu'il estime mal prises en charge.

Le gardien de 23 ans, Florent Duparchy, a pris une décision sans précédent dans le monde du football en France. Il a porté plainte contre le Stade de Reims pour des séquelles liées à deux commotions cérébrales qu'il estime mal prises en charge. Cette démarche inédite survient après l'annulation de son transfert à l'En Avant Guingamp cet été pour des raisons médicales.

Florent Duparchy a déposé une plainte contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui" en raison des séquelles qu'il attribue aux commotions cérébrales mal gérées par le Stade de Reims.

À l'âge de 23 ans, Florent Duparchy devient le premier joueur de football en France à prendre une telle mesure, suivant ainsi l'exemple du joueur de rugby Alexandre Lapandry, qui avait porté plainte contre Clermont pour des raisons similaires en décembre 2022. Il explique à L'Équipe : "Je fais cela pour deux raisons : obtenir un suivi médical approprié et faire comprendre que les commotions cérébrales peuvent avoir des conséquences graves". Il se sent "abandonné" par son club.

Tout a commencé le 22 août 2022 lorsque Florent Duparchy a été victime d'un coup de coude à la mâchoire lors d'un entraînement, perdant connaissance. Après une opération et trois mois d'arrêt, il a repris l'entraînement avec son équipe, mais il affirme aujourd'hui qu'il n'a pas été informé des possibles séquelles de cette commotion. En mars 2023, il a subi une deuxième commotion lors d'un entraînement et cette fois, le médecin du club l'a dirigé vers un neurologue. Ce dernier a confirmé que le gardien rémois souffrait de séquelles liées à une commotion cérébrale, entraînant un nouvel arrêt de six semaines.

À l'été 2023, il a rejoint Guingamp avec l'espoir de jouer ses premières minutes en équipe première. Il a été présenté à la presse et a commencé l'entraînement collectif, mais de nouvelles séquelles sont apparues. Finalement, le médecin du club a jugé trop risqué de le faire jouer, alors qu'il n'avait signé qu'un avenant à son contrat.