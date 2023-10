"Si Alfred Schreuder était resté..." : ce jeune Brugeois ne cache pas être parti suite à l'arrivée de Ronny Deila

Prêté par le Club de Bruges, Cisse Sandra s'impose comme titulaire en Eredivisie. Un statut qu'il n'aurait pas pu acquérir chez les Blauw en Zwart.

Il n'a que 19 ans et pourtant, l'impatience commençait à monter autour de Cisse Sandra. Il faut dire que ce pur produit de l'académie du Club de Bruges a fait ses débuts il y a deux saisons et était déjà titulaire en Ligue des Champions face au PSG sous Philippe Clément.

De temps en temps aligné par Alfred Schreuder, il a ensuite disparu de la circulation avec Carl Hoefkens et Scott Parker avant de revenir dans le parcours avec Rik De Mil en fin de saison dernière. Mais cet été, cette instabilité n'a pas fait ses affaires, comme il l'a très ouvertement avoué au Krant van West-Vlaanderen.

"Pour les jeunes joueurs, ces changements d'entraîneurs ont été très préjudiciables, je n'ai pas eu beaucoup de plaisir à jouer. Si Alfred Schreuder était resté, les choses auraient pu être très différentes, et pas seulement pour moi, je pense" explique-t-il.

Cet été, l'arrivée de Ronny Deila n'a pas amélioré sa situation : "Lorsque Ronny Deila est devenu entraîneur, j'ai décidé de me lancer à fond, notamment parce qu'on m'a dit que j'avais encore une place dans les plans pour cette saison. Mais il est vite devenu évident que d'autres joueurs étaient préférés à mon poste et que j'allais me retrouver dans la même situation que la saison dernière, où j'ai à peine joué avec l'équipe première. Je ne veux pas paraître arrogant, mais je pense vraiment que je peux atteindre ce niveau".

S'il regrette de ne pas avoir eu sa chance, Sandra n'en veut pas personnellement à Deila : "Au moins, il ne m'a pas fait miroiter une place dans l'équipe". C'est d'ailleurs l'entraîneur norvégien qui est à la base de son prêt à l'Excelsior Rotterdam où Cisse Sandra goûte enfin aux joies d'être un titulaire régulier.