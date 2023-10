🎥 Et si Arthur Theate devait sa carrière... à Alexander Blessin : "Il avait été renvoyé du Standard, cherchait un club..."

L'ascension du Rennais est sensationnelle. Passé professionnel il y a trois ans, le défenseur compte déjà 12 sélections avec les Diables et a disputé sept rencontres d'Europa League avec Rennes.

La carrière d'Arthur Theate est un véritable TGV, dont nul ne connait la gare terminale. Passé professionnel il y a trois ans au KV Ostende, le défenseur fait aujourd'hui les beaux jours de Rennes, et des Diables Rouges.

Pourtant, ce n'était pas gagné. Sur une voie de garage après un départ inattendu du Standard et plusieurs tests manqués, celui qui a débuté sa carrière à la Royale Alliance Melen-Micheroux ne savait pas s'il allait pouvoir se lancer dans le football de haut niveau... jusqu'à ce qu'Alexander Blessin ne flashe sur lui.

Dans une interview accordée à Eleven Sports, l'actuel entraîneur de l'Union est revenu sur la saison qui lui a valu sa bonne réputation : celle avec Ostende, où il affiche un niveau de jeu impressionnant malgré un noyau en complet chantier à son arrivée.

"Il n'y avait que dix joueurs de champ. J'ai alors dit au président que nous allions amener des joueurs en test pour constituer un noyau. Parmi ces joueurs, il y avait Arthur. Quand il est arrivé, il était frustré. Il avait été renvoyé du Standard et cherchait un nouveau club. Il avait manqué d'autres tests, il est arrivé en se disant que c'était sa dernière chance."

Pourtant, ce n'était pas gagné. Arthur Theate se présente alors comme latéral gauche mais Alexander Blessin, qui ne compte cependant que dix joueurs, en a déjà deux à sa disposition dans son (petit) noyau.

"Il m'a dit que nous avions déjà deux joueurs à sa position, et que nous n'avions pas besoin de lui. Je l'ai rassuré, en lui disant que je l'imaginais plus comme défenseur central dans une défense à trois. Je voulais jouer comme cela. Il a donc signé un contrat et vous connaissez la suite de sa carrière" a conclu Alexander Blessin au micro d'Eleven Sports.

