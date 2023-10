De l'inquiétude à Gand avant la réception du Standard ? "On doit se remettre en question"

Les Buffalos ont été défaits sur la pelouse du Cercle de Bruges, ce dimanche (2-0). La Gantoise reste troisième, mais n'a plus gagné depuis quatre matchs.

La Gantoise n'avance plus. Les Buffalos sont toujours à la troisième place de cette Jupiler Pro League, mais n'ont plus gagné depuis quatre rencontres.

"Tout s'est mal passé. Absolument tout. On doit simplement se regarder dans une glace et se remettre au travail" pestait le milieu de terrain Andrew Hjulsager après la partie et la défaite au Cercle de Bruges (2-0).

Malgré le retour de Corée du Sud de Hyun-seok Hong, les joueurs de Hein Vanhaezebrouck n'ont pas réussi à apporter le danger depuis le milieu de terrain. "Personnellement non plus, je n'ai pas fait un bon match. J'ai fait quelques bonnes actions en première période, mais je suis resté en dessous de mon niveau."

Désormais, La Gantoise ne compte plus que quatre points d'avance sur... le Standard, son futur adversaire en championnat. Si les Buffalos ne tournent plus au mieux, les Rouches auront une nouvelle belle occasion de poursuivre leur remontée, dimanche prochain à la Ghelamco Arena.